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Архипов Леонид Павлинович

Место рождения

д. Алёшиха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Архипов Павел Иванович

Мать: Архипова (Горохова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2014

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