Архипов Павел Иванович
Место рожденияд. Алёшиха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1901
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Архипов Леонид Павлинович
Мать ребёнка: Архипова (Горохова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1938
Дочь: Разумова (Архипова) Марья Павловна
Мать ребёнка: Архипова (Горохова) Анна Васильевна
Смерть
1940