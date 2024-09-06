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Архипов Павел Иванович

Место рождения

д. Алёшиха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931

Сын: Архипов Леонид Павлинович

Мать ребёнка: Архипова (Горохова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1938

Дочь: Разумова (Архипова) Марья Павловна

Мать ребёнка: Архипова (Горохова) Анна Васильевна

Смерть
1940

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