Шаранова (Горохова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова (Горохова) Елена Васильевна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранов Павел Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаранов Василий Павлович

Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот (Шаранова) Марья Павловна

Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шаранов Борис Павлович

Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
24.08.1930

Дочь: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
24.07.1932

Сын: Шаранов Петр Павлович

Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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