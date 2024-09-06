Шаранова (Горохова) Елена Васильевна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Момот (Шаранова) Марья Павловна
Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
24.08.1930
Дочь: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
24.07.1932
Отец ребёнка: Шаранов Павел Фёдорович
Смерть
Неизвестно