Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: (Горохов) Сергей Абрамов
Мать: Горохова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горохов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1861
Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горохов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно