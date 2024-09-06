Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: (Горохов) Сергей Абрамов

Мать: Горохова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Горохов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1861

Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.