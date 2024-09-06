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Горохов Артемий Лаврентьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

05.10.1861

Дата смерти

09.12.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1861

Отец: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Мать: Горохова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Горохов Фёдор Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Горохов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горохов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Горохов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Горохов Евгений Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Горохов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
19.12.1895

Сын: Горохов Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
28.05.1903

Дочь: (Горохов) Вера Артемьевна

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
28.05.1903

Сын: Горохов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Смерть
09.12.1934

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