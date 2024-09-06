Горохов Артемий Лаврентьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения05.10.1861
Дата смерти09.12.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Горохова Анна Федосьевна
Дочь: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Дочь: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Евгений Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Сын: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Дочь: (Горохов) Вера Артемьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна