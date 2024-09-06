Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Тягичева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич

Смерть
1969

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