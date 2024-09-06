Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Тягичева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Тягичев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1969