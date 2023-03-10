Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
29.01.1879
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1879 год имеется актовая запись за номером 5 от 29 января о бракосочетании сына умершаго Саратовского мещанина Ивана Феодотова Чеснокова,... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1880
Дочь: Феодосия Фёдорова
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись №25 о рождении у Саратовского мещанина Фёдора Иванова Чеснокова и... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1881
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1881 год имеется актовая запись №62 о рождении у Саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
у Саратовского мещанина Феодора Иванова Кузнецова и жены его Елены Васильевой родилась дочь Пелагея...
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1892
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
18.12.1896
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
с.Верхов Курдюмской волости Саратовского уезда Саратовской губернии
В метрической книге церкви с Курдюм имеется актовая запись за № 84 о рождении 18 декабря 1896 года у саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова и законной жены его Елены Васильевой сына Стефана.В... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1899 ст.
Сын: Чесноков Василий Федорович
Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов
Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1899 год имеется актовая запись №29 о рождении 10 марта у саратовского мещанина Феодора Иванова Ч... Показать все
Смерть
Неизвестно