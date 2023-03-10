Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

Бракосочетание
29.01.1879

Муж: Чесноков Федор Иванов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1879 год имеется актовая запись за номером 5 от 29 января о бракосочетании сына умершаго Саратовского мещанина Ивана Феодотова Чеснокова,... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1880

Дочь: Феодосия Фёдорова

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись №25 о рождении у Саратовского мещанина Фёдора Иванова Чеснокова и... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1881

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1881 год имеется актовая запись №62 о рождении у Саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

у Саратовского мещанина Феодора Иванова Кузнецова и жены его Елены Васильевой родилась дочь Пелагея...
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

Рождение ребёнка
25.03.1892

Сын: Чеснаков Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чесноков Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

Рождение ребёнка
18.12.1896

Сын: Чеснаков Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

с.Верхов Курдюмской волости Саратовского уезда Саратовской губернии
В метрической книге церкви с Курдюм имеется актовая запись за № 84 о рождении 18 декабря 1896 года у саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова и законной жены его Елены Васильевой сына Стефана.В... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1899 ст.

Сын: Чесноков Василий Федорович

Отец ребёнка: Чесноков Федор Иванов

Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1899 год имеется актовая запись №29 о рождении 10 марта у саратовского мещанина Феодора Иванова Ч... Показать все
Смерть
Неизвестно
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