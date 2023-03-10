Чеснаков Степан Фёдоров
Место рожденияс.Верхов Курдюмской волости Саратовского уезда Саратовской губернии
Дата рождения18.12.1896
Дата смерти15.01.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1896
Отец: Чесноков Федор Иванов
с.Верхов Курдюмской волости Саратовского уезда Саратовской губернии
В метрической книге церкви с Курдюм имеется актовая запись за № 84 о рождении 18 декабря 1896 года у саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова и законной жены его Елены Васильевой сына Стефана.В... Показать все
Крещение
20.12.1896
Смерть
15.01.1898
Причина смерти: от поноса