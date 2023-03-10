(Чеснокова) Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеснокова) Анастасия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881

Отец: Чесноков Федор Иванов

Мать: Чеснокова Елена Васильева

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1881 год имеется актовая запись №62 о рождении у Саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова ... Показать все
Крещение
18.10.1881
Восприемники: государственный крестьянин Филипп Степанов Пономарёв и временнообязанного крестьянина Василия Васильева Кучерова дочь девица Ирина
Смерть
Неизвестно
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