Чесноков Василий Федорович
Место рожденияс.В.Курдюм, Саратовская область, Россия
Дата рождения10.03.1899
Дата смерти20.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899
Отец: Чесноков Федор Иванов
с.В.Курдюм, Саратовская область, Россия
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1899 год имеется актовая запись №29 о рождении 10 марта у саратовского мещанина Феодора Иванова Ч... Показать все
Крещение
11.03.1899
Восприемники:крестьянин деревни Верхов Филипп Степанов Пономарев и крестьянка той же деревни Евфросиния Антонова Пономарева.
Рождение ребёнка
02.02.1925
Сын: Чесноков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Чесноков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна
с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Петр
Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна
Смерть
20.09.1971
Причина смерти: Гипертоническая болезнь 3 ст.
Похороны
22.09.1971
Воскресенское кладбище,уч.46