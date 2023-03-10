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Чесноков Василий Федорович

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Место рождения

с.В.Курдюм, Саратовская область, Россия

Дата рождения

10.03.1899

Дата смерти

20.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899

Отец: Чесноков Федор Иванов

Мать: Чеснокова Елена Васильева

с.В.Курдюм, Саратовская область, Россия
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1899 год имеется актовая запись №29 о рождении 10 марта у саратовского мещанина Феодора Иванова Ч... Показать все
Крещение
11.03.1899
Восприемники:крестьянин деревни Верхов Филипп Степанов Пономарев и крестьянка той же деревни Евфросиния Антонова Пономарева.
Рождение ребёнка
02.02.1925

Сын: Чесноков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна

Рождение ребёнка
06.11.1926

Сын: Чесноков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна

с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Петр

Мать ребёнка: Чеснокова Анна Павловна

Смерть
20.09.1971
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Гипертоническая болезнь 3 ст.
Похороны
22.09.1971
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище,уч.46
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