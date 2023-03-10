Чеснокова (Федукина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Федукина) Анна Павловна

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Место рождения

деревня Курдюмские Вершины

Дата рождения

26.06.1904

Дата смерти

22.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904

Отец: Федукин Павел Степанович

Мать: Федукина Матрёна Петровна

деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Крещение
29.06.1904
с.Курдюм
Рождение ребёнка
02.02.1925

Сын: Чесноков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1926

Сын: Чесноков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович

с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Петр

Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович

Смерть
22.04.1982
Похороны
Неизвестно
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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