Чеснокова (Федукина) Анна Павловна
Место рождениядеревня Курдюмские Вершины
Дата рождения26.06.1904
Дата смерти22.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904
деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Крещение
29.06.1904
с.Курдюм
Рождение ребёнка
02.02.1925
Сын: Чесноков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Чесноков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович
с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Петр
Отец ребёнка: Чесноков Василий Федорович
Смерть
22.04.1982
Похороны
Неизвестно
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область