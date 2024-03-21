Чесноков Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
01.06.1855
Отец: Чеснаков Иван Федотов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №51 о рождении 1 июня у саратовского мещанина Ивана Феодотова и з... Показать все
Крещение
04.06.1855
Восприемники: деревни Верхов государственный крестьянин Трофим Евдокимов и дворянина Владыкина крестьянка Пелагея Павлова.
Бракосочетание
29.01.1879
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1879 год имеется актовая запись за номером 5 от 29 января о бракосочетании сына умершаго Саратовского мещанина Ивана Феодотова Чеснокова,... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1880
Дочь: (Чеснокова) Феодосия Фёдорова
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись №25 о рождении у Саратовского мещанина Фёдора Иванова Чеснокова и... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1881
Дочь: (Чеснокова) Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1881 год имеется актовая запись №62 о рождении у Саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: (Чеснокова) Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
у Саратовского мещанина Феодора Иванова Кузнецова и жены его Елены Васильевой родилась дочь Пелагея...
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: (Чеснокова) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: (Чеснокова) Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
25.03.1892
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
18.12.1896
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
В метрической книге церкви с Курдюм имеется актовая запись за № 84 о рождении 18 декабря 1896 года у саратовского мещанина Феодора Иванова Чеснокова и законной жены его Елены Васильевой сына Стефана.В... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1899 ст.
Сын: Чесноков Василий Федорович
Мать ребёнка: Чеснокова (Кучерова) Елена Васильева
Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1899 год имеется актовая запись №29 о рождении 10 марта у саратовского мещанина Феодора Иванова Ч... Показать все
Смерть
Неизвестно