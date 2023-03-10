Чеснокова Татьяна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснокова Татьяна Павлова

Чеснокова Татьяна Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1852

Сын: Чесноков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов

деревня Верхов
Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов

Рождение ребёнка
01.06.1855

Сын: Чесноков Федор Иванов

Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №51 о рождении 1 июня у саратовского мещанина Ивана Феодотова и з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснаков Иван Федотов

Смерть
03.01.1879
Саратовская мещанская вдова Татьяна Павлова Чеснокова умерла 70 лет от припадка. ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.87.Л.438об.
Похороны
05.01.1879
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close