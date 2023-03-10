Чеснокова Татьяна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1852
Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов
деревня Верхов
Рождение ребёнка
28.02.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов
Рождение ребёнка
01.06.1855
Отец ребёнка: Чеснаков Иван Федотов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №51 о рождении 1 июня у саратовского мещанина Ивана Феодотова и з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1879
Саратовская мещанская вдова Татьяна Павлова Чеснокова умерла 70 лет от припадка. ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.87.Л.438об.
Похороны
05.01.1879