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Чеснаков Иван Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чесноков Федот

Мать: Чеснокова Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
17.01.1852

Сын: Чесноков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова

деревня Верхов
Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова

Рождение ребёнка
01.06.1855

Сын: Чесноков Федор Иванов

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №51 о рождении 1 июня у саратовского мещанина Ивана Феодотова и з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Татьяна Павлова

Смерть
До 1879
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