Чеснаков Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чесноков Федот
Рождение ребёнка
17.01.1852
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова
деревня Верхов
Рождение ребёнка
28.02.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
01.06.1855
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Павлова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №51 о рождении 1 июня у саратовского мещанина Ивана Феодотова и з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1879