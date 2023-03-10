(Чеснокова) Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890
Отец: Чесноков Федор Иванов
Крещение
21.03.1890
Восприемники:
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
03.05.1913
Отец ребёнка: Федукин Потапий Леонтьев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №32 о рождении у крестьянина деревни Верхов Потапия Леонтьева Фед... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1917
Дочь: Мария Потапова
Отец ребёнка: Федукин Потапий Леонтьев
У гражданина деревни Верхнего Курдюма Потапа Леонтьева Федукина и законной его жены Матрены Феодоровой родилась дочь Мария.ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.3604.ЛЛ.7об.-8.N°10.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Потапова
Отец ребёнка: Федукин Потапий Леонтьев
Смерть
Неизвестно