(Федукина) Мария Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917
Отец: Федукин Потапий Леонтьев
Мать: Матрона Фёдорова
У гражданина деревни Верхнего Курдюма Потапа Леонтьева Федукина и законной его жены Матрены Феодоровой родилась дочь Мария.ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.3604.ЛЛ.7об.-8.N°10.
Крещение
12.03.1917
Восприемники:
Смерть
Неизвестно