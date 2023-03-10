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(Федукина) Мария Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917

Отец: Федукин Потапий Леонтьев

Мать: Матрона Фёдорова

У гражданина деревни Верхнего Курдюма Потапа Леонтьева Федукина и законной его жены Матрены Феодоровой родилась дочь Мария.ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.3604.ЛЛ.7об.-8.N°10.
Крещение
12.03.1917
Восприемники:
Смерть
Неизвестно
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