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Федукин Николай Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913

Отец: Федукин Потапий Леонтьев

Мать: Матрона Фёдорова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №32 о рождении у крестьянина деревни Верхов Потапия Леонтьева Фед... Показать все
Крещение
05.05.1913
Восприемники: саратовский мещанин Алексей Федоров Чесноков и деревни Верхов крестьянка Ксения Васильева Гаврикова.
Смерть
Неизвестно
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