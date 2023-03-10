Федукин Николай Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913
Отец: Федукин Потапий Леонтьев
Мать: Матрона Фёдорова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №32 о рождении у крестьянина деревни Верхов Потапия Леонтьева Фед... Показать все
Крещение
05.05.1913
Восприемники: саратовский мещанин Алексей Федоров Чесноков и деревни Верхов крестьянка Ксения Васильева Гаврикова.
Смерть
Неизвестно