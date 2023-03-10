Федукин Потапий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукин Потапий Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Федукин Николай Потапов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №32 о рождении у крестьянина деревни Верхов Потапия Леонтьева Фед... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1917

Дочь: Мария Потапова

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

У гражданина деревни Верхнего Курдюма Потапа Леонтьева Федукина и законной его жены Матрены Феодоровой родилась дочь Мария.ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.3604.ЛЛ.7об.-8.N°10.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Потапова

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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