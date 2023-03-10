Федукин Потапий Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
03.05.1913
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №32 о рождении у крестьянина деревни Верхов Потапия Леонтьева Фед... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1917
Дочь: Мария Потапова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
У гражданина деревни Верхнего Курдюма Потапа Леонтьева Федукина и законной его жены Матрены Феодоровой родилась дочь Мария.ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.3604.ЛЛ.7об.-8.N°10.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Потапова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Смерть
Неизвестно