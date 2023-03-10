(Чеснокова) Феодосия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеснокова) Феодосия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1880

Отец: Чесноков Федор Иванов

Мать: Чеснокова Елена Васильева

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись №25 о рождении у Саратовского мещанина Фёдора Иванова Чеснокова и... Показать все
Крещение
27.04.1880
Восприемники: Саратовский мещанин Никон Тимофеев Богомолов и деревни Верхов крестьянина собственника Василия Васильева Кучерова дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно
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