(Чеснокова) Феодосия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1880
Отец: Чесноков Федор Иванов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись №25 о рождении у Саратовского мещанина Фёдора Иванова Чеснокова и... Показать все
Крещение
27.04.1880
Восприемники: Саратовский мещанин Никон Тимофеев Богомолов и деревни Верхов крестьянина собственника Василия Васильева Кучерова дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно