Чесноков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Михаил Васильевич

Чесноков Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

с.Верхний Курдюм

Дата рождения

06.11.1926

Дата смерти

09.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1926

Отец: Чесноков Василий Федорович

Мать: Чеснокова Анна Павловна

с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
29.06.1957

Дочь: Серова Алла Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Галина Афанасьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.01.1968

Сын: Чесноков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Галина Афанасьевна

Смерть
09.11.2005
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Новоелшанское кладбище,уч.3г