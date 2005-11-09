Чесноков Михаил Васильевич
Место рожденияс.Верхний Курдюм
Дата рождения06.11.1926
Дата смерти09.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1926
с.Верхний Курдюм
Рождение ребёнка
29.06.1957
Дочь: Серова Алла Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Галина Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.01.1968
Сын: Чесноков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Галина Афанасьевна
Смерть
09.11.2005
Похороны
Неизвестно
Новоелшанское кладбище,уч.3г