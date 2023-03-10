Кучерова Наталья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Максим
Рождение ребёнка
05.11.1843
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шухалина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
Рождение ребёнка
07.12.1853
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1853 год имеется актовая запись №100 о рождении у крестьянина умершего господина Францева деревни... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1855
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №39 о рождении у крестьянина госпожи Машковой деревни Верхов Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чеснокова Елена Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1861 год имеется актовая запись №32 о рождении у временнообязанного крестьянина господина Машкова... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно