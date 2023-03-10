Шухалина (Кучерова) Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
16.06.1875
Отец ребёнка: Шухалин Антон Сергеев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Ефросинья Антонова
Отец ребёнка: Шухалин Антон Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно