Шухалина (Кучерова) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухалина (Кучерова) Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Шухалин Тихон Антонов

Отец ребёнка: Шухалин Антон Сергеев

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Ефросинья Антонова

Отец ребёнка: Шухалин Антон Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухалин Антон Сергеев

Смерть
Неизвестно
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