(Кучерова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кучерова) Анна Васильева

(Кучерова) Анна Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1853

Дата смерти

22.07.1854

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1853

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1853 год имеется актовая запись №100 о рождении у крестьянина умершего господина Францева деревни... Показать все
Крещение
08.12.1853
Восприемники: того же господина крестьянин Павел Тимофеев и Саратовского мещанина Ивана Федотова жена Татьяна Павлова.
Смерть
22.07.1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close