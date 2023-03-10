(Кучерова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1853
Дата смерти22.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1853
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1853 год имеется актовая запись №100 о рождении у крестьянина умершего господина Францева деревни... Показать все
Крещение
08.12.1853
Восприемники: того же господина крестьянин Павел Тимофеев и Саратовского мещанина Ивана Федотова жена Татьяна Павлова.
Смерть
22.07.1854