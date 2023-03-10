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Кучеров Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.11.1843
Восприемники:
Рождение
05.11.1843

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Кучеров Яков Иванов

Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Андрей Иванов

Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Александра Сидорова

Смерть
Неизвестно
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