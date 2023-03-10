Кучеров Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.11.1843
Восприемники:
Рождение
05.11.1843
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Кучеров Яков Иванов
Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кучерова Александра Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно