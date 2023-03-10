(Кучерова) Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1861 год имеется актовая запись №32 о рождении у временнообязанного крестьянина господина Машкова... Показать все
Крещение
26.04.1861
Восприемники: онаго же господина временнообязанные крестьяне Симеон Максимов и Ивана Егорова жена Акулина Максимова.
Смерть
Неизвестно