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(Кучерова) Мавра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1861 год имеется актовая запись №32 о рождении у временнообязанного крестьянина господина Машкова... Показать все
Крещение
26.04.1861
Восприемники: онаго же господина временнообязанные крестьяне Симеон Максимов и Ивана Егорова жена Акулина Максимова.
Смерть
Неизвестно
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