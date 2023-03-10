Кучеров Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кучеров Василий
Мать: Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
05.11.1843
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шухалина Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Фёкла Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
Рождение ребёнка
07.12.1853
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1853 год имеется актовая запись №100 о рождении у крестьянина умершего господина Францева деревни... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1855
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №39 о рождении у крестьянина госпожи Машковой деревни Верхов Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чеснокова Елена Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: Мавра Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1861 год имеется актовая запись №32 о рождении у временнообязанного крестьянина господина Машкова... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно