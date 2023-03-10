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Кучеров Василий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кучеров Василий

Мать: Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
05.11.1843

Сын: Кучеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шухалина Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
21.09.1852

Дочь: Фёкла Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
07.12.1853

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1853 год имеется актовая запись №100 о рождении у крестьянина умершего господина Францева деревни... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1855

Сын: Кучеров Трофим Васильев

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №39 о рождении у крестьянина госпожи Машковой деревни Верхов Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чеснокова Елена Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: Мавра Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1861 год имеется актовая запись №32 о рождении у временнообязанного крестьянина господина Машкова... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Кучерова Наталья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Наталья Максимова

Смерть
Неизвестно
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