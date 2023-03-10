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Кучеров Трофим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1855

Дата смерти

19.04.1855

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1855

Отец: Кучеров Василий Васильев

Мать: Кучерова Наталья Максимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №39 о рождении у крестьянина госпожи Машковой деревни Верхов Васи... Показать все
Крещение
10.04.1855
Смерть
19.04.1855
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