Кучеров Трофим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1855
Дата смерти19.04.1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1855
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1855 год имеется актовая запись №39 о рождении у крестьянина госпожи Машковой деревни Верхов Васи... Показать все
Крещение
10.04.1855
Смерть
19.04.1855