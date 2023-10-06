Явор (Радченко) Ульяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1870
Муж: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1871
Сын: Явор Ипатий Павлович
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1872
Сын: Явор Кирилл Павлович
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1875
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1879
Дочь: Домникия Павловна
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1880
Сын: Явор Семен Павлович
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1882
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1885
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888
Сын: Явор Сергей Павлович
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1893
Сын: Явор Максим Павлович
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Наталия Павловна
Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно