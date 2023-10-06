Явор (Радченко) Ульяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор (Радченко) Ульяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1871

Сын: Явор Ипатий Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1872

Сын: Явор Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1879

Дочь: Домникия Павловна

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1880

Сын: Явор Семен Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Явор Василий Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888

Сын: Явор Сергей Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1893

Сын: Явор Максим Павлович

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Наталия Павловна

Отец ребёнка: Явор Павел Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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