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(Явор) Домникия Павловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.01.1879

Дата смерти

28.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1879

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
28.01.1889
Харьковская губерния, Российская империя
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