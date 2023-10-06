Явор Павел Ипатьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.12.1849
Отец: Явор Ипатий Елисеевич
Мать: Явор Васса Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1870
Жена: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1871
Сын: Явор Ипатий Павлович
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1872
Сын: Явор Кирилл Павлович
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1875
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1879
Дочь: Домникия Павловна
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1880
Сын: Явор Семен Павлович
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1882
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1885
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888
Сын: Явор Сергей Павлович
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1893
Сын: Явор Максим Павлович
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Наталия Павловна
Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно