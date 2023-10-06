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Явор Павел Ипатьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1849

Отец: Явор Ипатий Елисеевич

Мать: Явор Васса Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1870

Жена: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1871

Сын: Явор Ипатий Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1872

Сын: Явор Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1879

Дочь: Домникия Павловна

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1880

Сын: Явор Семен Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Явор Василий Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888

Сын: Явор Сергей Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1893

Сын: Явор Максим Павлович

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Наталия Павловна

Мать ребёнка: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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