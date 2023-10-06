Явор Ипатий Елисеевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.04.1827
Дата смерти20.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1827
Отец: Явор Елисей Минович
Мать: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1847
Жена: Явор Васса Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1848
Мать ребёнка: Явор Васса Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1849
Сын: Явор Павел Ипатьевич
Мать ребёнка: Явор Васса Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1854
Дочь: Ксения Ипатьевна
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1856
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1865
Дочь: Пелагея Ипатьевна
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Явор Конон Ипатьевич
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Явор Иван Ипатьевич
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1877
Дочь: Татьяна Ипатьевна
Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.04.1908
Харьковская губерния, Российская империя