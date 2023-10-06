Явор Ипатий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯвор Ипатий Елисеевич

Явор Ипатий Елисеевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.04.1827

Дата смерти

20.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1827

Отец: Явор Елисей Минович

Мать: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1847

Жена: Явор Васса Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1848

Сын: Явор Николай Ипатьевич

Мать ребёнка: Явор Васса Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1849

Сын: Явор Павел Ипатьевич

Мать ребёнка: Явор Васса Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1854

Дочь: Ксения Ипатьевна

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1856

Сын: Явор Николай Ипатьевич

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1865

Дочь: Пелагея Ипатьевна

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Явор Конон Ипатьевич

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Явор Иван Ипатьевич

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1877

Дочь: Татьяна Ипатьевна

Мать ребёнка: Явор Екатерина Тимофеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Явор Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.04.1908
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close