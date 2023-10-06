Явор Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1854
Дочь: Ксения Ипатьевна
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1856
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1865
Дочь: Пелагея Ипатьевна
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Явор Конон Ипатьевич
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Явор Иван Ипатьевич
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1877
Дочь: Татьяна Ипатьевна
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно