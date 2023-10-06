Явор Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1854

Дочь: Ксения Ипатьевна

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1856

Сын: Явор Николай Ипатьевич

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1865

Дочь: Пелагея Ипатьевна

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Явор Конон Ипатьевич

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Явор Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1877

Дочь: Татьяна Ипатьевна

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Явор Ипатий Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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