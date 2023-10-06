Явор (Севрук) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор (Севрук) Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

06.02.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1847

Муж: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1848

Сын: Явор Николай Ипатьевич

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1849

Сын: Явор Павел Ипатьевич

Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
06.02.1853
Харьковская губерния, Российская империя
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