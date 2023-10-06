Явор (Севрук) Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти06.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1847
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1848
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1849
Сын: Явор Павел Ипатьевич
Отец ребёнка: Явор Ипатий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
06.02.1853
Харьковская губерния, Российская империя