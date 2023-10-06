Явор Николай Ипатьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения07.12.1848
Дата смерти16.12.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1848
Отец: Явор Ипатий Елисеевич
Мать: Явор Васса Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1848
Харьковская губерния, Российская империя