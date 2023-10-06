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Явор Николай Ипатьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.12.1848

Дата смерти

16.12.1848

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1848

Отец: Явор Ипатий Елисеевич

Мать: Явор Васса Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1848
Харьковская губерния, Российская империя
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