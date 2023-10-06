Явор (Карман) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти02.01.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1827
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Ольга Елисеевна
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1834
Дочь: Анастасия Елисеевна
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1837
Дочь: Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1839
Дочь: Параскева Елисеевна
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1845
Дочь: Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Явор Елисей Минович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1847
Харьковская губерния, Российская империя