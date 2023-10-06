Явор (Карман) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор (Карман) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

02.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1826

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Явор Ипатий Елисеевич

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Сын: Явор Афанасий Елисеевич

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Рождение ребёнка
10.07.1831

Дочь: Ольга Елисеевна

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1834

Дочь: Анастасия Елисеевна

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1837

Дочь: Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1839

Дочь: Параскева Елисеевна

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Явор Власий Елисеевич

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1845

Дочь: Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Явор Елисей Минович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1847
Харьковская губерния, Российская империя
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