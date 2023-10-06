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Явор Власий Елисеевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843

Отец: Явор Елисей Минович

Мать: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865

Дочь: Пелагея Власьевна

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1868

Сын: Явор Степан Власьевич

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1873

Дочь: Дарья Власьевна

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1874

Дочь: Ульяна Власьевна

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Ксения Власьевна

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1880

Дочь: Щербак Феодора Власьевна

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Явор Ефим Власьевич

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1886

Сын: Явор Федот Власьевич

Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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