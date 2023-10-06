Явор Власий Елисеевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843
Отец: Явор Елисей Минович
Мать: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865
Дочь: Пелагея Власьевна
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1868
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1873
Дочь: Дарья Власьевна
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1874
Дочь: Ульяна Власьевна
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Ксения Власьевна
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1880
Дочь: Щербак Феодора Власьевна
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1883
Сын: Явор Ефим Власьевич
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1886
Сын: Явор Федот Власьевич
Мать ребёнка: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно