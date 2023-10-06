(Явор) Пелагея Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Явор) Пелагея Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.10.1865

Дата смерти

22.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1865

Отец: Явор Власий Елисеевич

Мать: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
22.12.1868
Харьковская губерния, Российская империя
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