Явор Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор Агафия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1865

Дочь: Пелагея Власьевна

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1868

Сын: Явор Степан Власьевич

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1873

Дочь: Дарья Власьевна

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1874

Дочь: Ульяна Власьевна

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Ксения Власьевна

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1880

Дочь: Щербак Феодора Власьевна

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Явор Ефим Власьевич

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1886

Сын: Явор Федот Власьевич

Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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