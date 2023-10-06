Явор Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1865
Дочь: Пелагея Власьевна
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1868
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1873
Дочь: Дарья Власьевна
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1874
Дочь: Ульяна Власьевна
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Ксения Власьевна
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1880
Дочь: Щербак Феодора Власьевна
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1883
Сын: Явор Ефим Власьевич
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1886
Сын: Явор Федот Власьевич
Отец ребёнка: Явор Власий Елисеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно