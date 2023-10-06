Щербак (Явор) Феодора Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Явор) Феодора Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1880

Отец: Явор Власий Елисеевич

Мать: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Щербак Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Щербак Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Щербак Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Щербак Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Щербак Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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