Щербак (Явор) Феодора Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1880
Отец: Явор Власий Елисеевич
Мать: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1899
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Щербак Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1901
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1904
Сын: Щербак Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Щербак Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1918
Сын: Щербак Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербак Лаврентий Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно