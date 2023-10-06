Щербак Лаврентий Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак Лаврентий Адрианович

Щербак Лаврентий Адрианович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1878

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Евдокия Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Щербак Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Щербак Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Щербак Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Щербак Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Щербак Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close