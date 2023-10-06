Щербак Лаврентий Адрианович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1878
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Евдокия Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Щербак Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1901
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1904
Сын: Щербак Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Щербак Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1918
Сын: Щербак Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Щербак Феодора Власьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно