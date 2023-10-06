Щербак (Марченко) Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Марченко) Евдокия Потаповна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1852

Отец: Марченко Потапий Климентьевич

Мать: Марченко Синклитикия Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1874

Дочь: Ольга Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1876

Дочь: Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1878

Сын: Щербак Лаврентий Адрианович

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: Неонила Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1882

Сын: Щербак Яков Адрианович

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1884

Сын: Щербак Яков Адрианович

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1886

Сын: Щербак Павел Адрианович

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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