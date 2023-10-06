Щербак (Марченко) Евдокия Потаповна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1852
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1873
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1874
Дочь: Ольга Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1876
Дочь: Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1878
Сын: Щербак Лаврентий Адрианович
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1880
Дочь: Неонила Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1882
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1884
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1886
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно