(Щербак) Анастасия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Анастасия Адриановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.10.1876

Дата смерти

10.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1876

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Евдокия Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1877
Харьковская губерния, Российская империя
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