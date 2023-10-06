(Щербак) Анастасия Адриановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения29.10.1876
Дата смерти10.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1876
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Евдокия Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1877
Харьковская губерния, Российская империя