Марченко Синклитикия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1849
Дочь: Анна Потаповна
Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1852
Дочь: Щербак Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1854
Сын: Марченко Михаил Потапович
Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно