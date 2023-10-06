Марченко Синклитикия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Синклитикия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1849

Дочь: Анна Потаповна

Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1852

Дочь: Щербак Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1854

Сын: Марченко Михаил Потапович

Отец ребёнка: Марченко Потапий Климентьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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