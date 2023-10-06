(Марченко) Анна Потаповна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1849
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1871
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1872
Дочь: Фекла Дионисиевна
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1874
Сын: Кочанов Роман Дионисьевич
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1877
Дочь: София Дионисиевна
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1883
Сын: Кочан Евмений Дионисьевич
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Зеновия Дионисиевна
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Кочан Владимир Дионисьевич
Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно