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(Марченко) Анна Потаповна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1849

Отец: Марченко Потапий Климентьевич

Мать: Марченко Синклитикия Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1872

Дочь: Фекла Дионисиевна

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Кочанов Роман Дионисьевич

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1877

Дочь: София Дионисиевна

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1883

Сын: Кочан Евмений Дионисьевич

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Зеновия Дионисиевна

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Кочан Владимир Дионисьевич

Отец ребёнка: Кочан Дионисий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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