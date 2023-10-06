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Щербак Яков Адрианович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.10.1882

Дата смерти

27.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Евдокия Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.06.1885
Харьковская губерния, Российская империя
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