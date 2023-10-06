Щербак Яков Адрианович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.10.1882
Дата смерти27.06.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Евдокия Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.06.1885
Харьковская губерния, Российская империя