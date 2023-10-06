(Щербак) Неонила Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Щербак) Неонила Адриановна

(Щербак) Неонила Адриановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.10.1880

Дата смерти

27.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1880

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Евдокия Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.10.1881
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close