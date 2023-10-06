(Щербак) Неонила Адриановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.10.1880
Дата смерти27.10.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1880
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Евдокия Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.10.1881
Харьковская губерния, Российская империя