Щербак Яков Адрианович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1884
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Евдокия Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905
Жена: Щербак Варвара Матвеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1906
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Щербак Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна
Смерть
Неизвестно