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Щербак Яков Адрианович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1884

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Евдокия Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Щербак Варвара Матвеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1906

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Щербак Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Сын: Щербак Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Щербак Варвара Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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