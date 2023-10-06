Щербак (Щербак) Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1905
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1906
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Щербак Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович
Смерть
Неизвестно