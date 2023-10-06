Щербак (Щербак) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак (Щербак) Варвара Матвеевна

Щербак (Щербак) Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Щербак Яков Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1906

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Щербак Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Сын: Щербак Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Щербак Яков Адрианович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close