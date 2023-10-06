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(Явор) Ульяна Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.12.1874

Дата смерти

14.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1874

Отец: Явор Власий Елисеевич

Мать: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.11.1877
Харьковская губерния, Российская империя
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