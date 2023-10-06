(Явор) Ульяна Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения13.12.1874
Дата смерти14.11.1877
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1874
Отец: Явор Власий Елисеевич
Мать: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.11.1877
Харьковская губерния, Российская империя