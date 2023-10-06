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Явор Федот Власьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.05.1886

Дата смерти

27.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1886

Отец: Явор Власий Елисеевич

Мать: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.02.1889
Харьковская губерния, Российская империя
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