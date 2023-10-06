Явор Федот Власьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.05.1886
Дата смерти27.02.1889
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1886
Отец: Явор Власий Елисеевич
Мать: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.02.1889
Харьковская губерния, Российская империя